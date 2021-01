Kinderen worden massaal getest op coronavirus in Sint-Truiden: "De situatie wijzigt uur na uur"

"Het is belangrijk dat we testen," zegt burgemeester Veerle Heeren van Sint-Truiden (CD&V), "want meten is weten. Dit testcentrum zal dus langer dan 2 dagen openblijven. Uit de eerste testresultaten blijkt dat 2 mensen besmet zijn met de Britse variant van het coronavirus."

Vanmorgen is ook een vierde school dichtgegaan in Sint-Truiden: basisschool De Letterfant in Gelinden. Daar moeten 10 leerkrachten in quarantaine, nadat één leerkracht positief testte. Of de hele school ook getest moet worden, staat nog niet vast. "Dat zullen we vanmiddag bespreken met de eerstelijnszone", gaat Heeren verder. "De situatie wijzigt uur na uur. Maar we gaan ermee aan de slag."