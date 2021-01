Komt er een tijdelijk reisverbod? En kunnen we straks toch naar de kapper? Dit staat op agenda van het Overlegcomité

Voor wie nu minder dan 48 uur in het buitenland verblijft, zijn quarantaine en een test niet verplicht. Daar gaan de verschillende regeringen zich over buigen. 48 uur zou 16 uur kunnen worden of 24. Het kan ook zijn dat er beslist wordt om de 48 uur ongemoeid te laten, wanneer alle niet-essentiële reizen toch verboden worden. Men wil vooral onnodige overnachtingen in het buitenland vermijden. Kortere reizen over de grens, om familie te bezoeken of om te werken, zouden dus wel nog worden toegelaten. "We gaan de grenzen niet sluiten".

De isolatieduur wil men dan weer verlengen, horen we. Die zou van 7 dagen naar 10 dagen kunnen gaan. Opgelet: isolatie is voor mensen die effectief besmet zijn geraakt of ziek zijn. Quarantaine is voor wanneer je terugkomt uit het buitenland of wanneer je in contact bent gekomen met iemand die besmet is. De quarantaineduur zou op 7 dagen blijven.



De langere isolatieduur zou vooral de besmettelijkere Britse variant meer aan banden moeten leggen. Er zouden ook nieuwe afspraken komen met gemeenschappen en gewesten om nog meer te gaan testen in de strijd tegen de Britse variant van het coronavirus.