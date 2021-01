Labadoux 2021 gaat niet door: "Corona laat het ons niet toe om in mei een festival te organiseren"

Het is al de tweede keer dat Labadoux door de coronacrisis niet kan doorgaan. Ook de editie van vorig jaar, begin mei, moest geannuleerd worden. In oktokber organiseerde Labadoux wel een kleiner evenement: "Labadoux Bubbelt". Mensen konden toen genieten van muziek binnen hun eigen bubbel. Ook nu zal de organisatie alles op alles zetten om toch met een alternatief te komen. Zo staat te lezen op hun Facebookpagina.

"Afhankelijk van hoe corona verder evolueert, bekijken we de komende maanden hoe we met Labadoux in de tweede helft van augustus of september 2021 naar buiten kunnen komen", zegt organisator Carl Windels. "De bedoeling is dat we daar ten laatste in de loop van april over beslissen."