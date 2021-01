Limburgse rusthuisdirecteur trekt aan de alarmbel : "Omdat vaccinaties gestart zijn, worden bezoekers onvoorzichtig"

Open brief aan alle bezoekers van woonzorgcentra en assistentiewoningen.

De vaccins mogen onze alertheid niet temperen.

Momenteel wordt de vaccinatiestrategie uitgerold in de woonzorgcentra en assistentiewoningen. Bij Integro VZW zijn inmiddels alle bewoners een eerste keer gevaccineerd. Ook de vaccinatie bij de Zorgtoppers is inmiddels gestart. Fantastisch nieuws! Maar we zijn er nog niet ....

We werken met het Pfizer-vaccin en 10 dagen na de eerste prik heeft men een bescherming van 50%. 21 dagen na de eerste prik volgt er nog een 2de vaccinatie. Enkele dagen daarna geniet men pas een bescherming van méér dan 95%. Het is in de tussentijd dus een bijzonder spannende periode. De kans bestaat dat men na de eerste prik nog besmet en ziek wordt. Daardoor zal het tweede spuitje uitgesteld moeten worden. En dat is bijzonder frustrerend!

Als alles goed loopt zijn alle bewoners en medewerkers van Integro op 19 februari 2 keer gevaccineerd. Jammer genoeg belet het vaccin niet dat je drager kan zijn van het virus, zonder dat je er ziek van wordt. Je kan nog steeds het virus overdragen aan iemand anders die niet is gevaccineerd. Hij of zij kan wel weer ziek worden!



We zien dat het uitrollen van de vaccinatiestrategie in de woonzorgcentra een zekere euforie met zich meebrengt. Dat is begrijpelijk na zo een lange donkere periode. Maar we zien dat daardoor er ook minder nauw met de beschermende maatregelen wordt omgegaan.



Ik wil dan ook een oproep doen aan iedereen die een bezoekje brengt aan het woonzorgcentrum: wees voorzichtig en blijf voorzichtig, ook nu de vaccins stilaan alle bewoners bereiken. Nu, om de bewoners en medewerkers tussen hun eerste en tweede prik te beschermen. Maar ook daarna. De bewoners en medewerkers vormen dan al wel een veilige bubbel onderling, maar er is pas een maatschappelijke immuniteit als méér dan 70% van de bevolking gevaccineerd is.



Blijf daarom uw contacten beperken, draag een mondmasker, houd 1,5 meter afstand van 1,5 en was en ontsmet zeer frequent je handen. U bewijst er de bewoners, de Zorgtoppers en vooral uzelf een noodzakelijke dienst mee.



Roel Eerlingen, Algemeen Directeur VZW Integro