Buggenhoutbos heeft voortaan losloopzone voor honden: "Alleen sociale honden zijn er welkom"

Door de coronacrisis is het aantal wandelaars gestegen, ook in het Buggenhoutbos. "Ik kreeg bijgevolg ook steeds vaker de vraag of de hond ergens los mag lopen", zegt boswachter Reinhart Cromphout. "Het was dus hoog tijd om een losloopzone in te richten in Buggenhoutbos. Let wel: in het volledige natuurgebied moet je hond nog steeds aan de lijn. Maar er is nu dus een aparte zone van 2 hectare groot, waar je hond vrij kan spelen en ravotten."