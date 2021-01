Mechels onderzoeksrechter trapt zelf in de val van oplichters op sociale media

Zoals veel gebruikers van het sociale medium Instagram ziet ook Philippe Van Linthout, onderzoeksrechter in Mechelen, geregeld advertenties tussen de foto's van vrienden passeren. "Je ziet meestal al gauw, dat het te mooi is om waar te zijn en dat het oplichting is." Maar op een dag in november trok toch iets zijn aandacht: "Ik zocht nog een kerstcadeau voor mijn ouders en een set om gipsen afgietsels te maken van handen, een souvenir voor later, leek me wel wat", legt hij uit in "Start Je Dag". "Het was ook een redelijke prijs: 25 euro."

Pas nu, twee maanden later, kreeg hij eindelijk het pakketje thuis. "Ik wist eerst niet wat het was, zo klein! Maar er zat dus een zakje cement in waar ik alleen mijn pink mee kan afgieten, denk ik. Dus ja, ik voel me een beetje opgelicht."