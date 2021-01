Modelvliegclub Herentals moet plaatsruimen voor nieuw bos

De plaatselijke modelvliegclub mag al jaren gratis gebruik maken van de terreinen van Umicore op om te vliegen. Umicore heeft de grond nu verkocht aan de stad Herentals, die er een bos wil aanplanten. Voor de club komt dit nieuws als een grote schok. "Wij weten pas sinds dinsdag dat we op zoek moeten naar een andere plek. Dat is niet zo vanzelfsprekend want dan moeten er ook opnieuw nieuwe vergunningen aangevraagd worden. Dat zijn zaken die jaren tijd in beslag nemen", alus Cuypers.

De club had ook onlangs nog grote investeringen gedaan. "We hebben vorig jaar nog een nieuwe veiligheidsafspanning laten installeren. Het grasterrein hebben we onder handen genomen en ons clubhuis aangepakt. Dat is allemaal verloren geld nu", klinkt het bij de club.

Voor de club is het bang afwachten wat de toekomst nog zal brengen. "Wij hopen dat de stad Herentals samen met ons op zoek gaat naar een nieuw terrein en we hebben alvast om een gesprek gevraagd", zegt Cuypers.