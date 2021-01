Hart van Iraakse hoofdstad Bagdad opgeschrikt door dodelijke bomaanslag

De aanslag van vandaag is nog niet opgeëist, maar doet denken aan aanslagen van terreurorganisatie IS, die in 2014 bijna een derde van het Iraakse grondgebied onder controle had.

Eind 2017 werd IS in Irak verslagen, maar in de verlaten, bergachtige gebieden van het land zijn nog altijd jihadistische cellen actief. Het voorbije jaar zijn die zelfs actiever geworden, profiterend van de politieke chaos in Irak, de spanningen tussen de VS en Iran, en ook de coronapandemie.