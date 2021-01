Nieuwe fase werken E17-viaduct Gentbrugge: “Extra maatregelen om aantal ongevallen te verminderen”

Vooral in Destelbergen gebeurden ongevallen in de aanloop naar de werf op het viaduct. In de eerste plaats gaat AWV dan ook dààr inzetten op extra signalisatie , zegt Jef Schoenmaekers van AWV: “We hebben gemerkt dat de complexe situatie voor en aan de werf voor veel chauffeurs moeilijk was. Er waren veel weefbewegingen (bewegingen van de ene naar de andere rijstrook), en die maakten het nog complexer. Daarom gaan we de chauffeurs er al vroeger op wijzen dat ze een werf naderen en dat ze moeten opletten en vertragen van 90 naar 70 kilometer per uur.

Er komen enkele kilometers vóór de werf extra mobiele portieken boven de rijstroken. Die geven aan dat er file aankomt en hoe snel ze maar mogen rijden. Er komen ook extra tekstkarren , niet alleen in de zijberm, maar ook in de middenberm, met daarop waarschuwingen. De bestaande signalisatieborden zullen we ook nog eens versterken met ‘blitsers’: dat zijn flitslampen die mensen nog eens extra waarschuwen. En tenslotte zullen we ook de volle lijn tussen de versmalde rijstroken vroeger laten beginnen. Die zou het aantal weefbewegingen of manoeuvers tussen rijstroken moeten beperken.