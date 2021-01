Nog niet verplicht, maar: "9 op de 10 leerlingen van 5de en 6de leerjaar draagt nu al spontaan mondmasker in de klas", zegt directeur uit Veurne

"Zeker 9 op de 10 kinderen draagt er eentje in de klas. Als iemand het niet aan heeft, is het omdat ze het thuis vergeten hebben. Maar dat is totaal niet erg, want het is eigenlijk nog altijd niet verplicht."

"Meer en meer kinderen uit de lagere klassen beginnen ook al een mondmaskertje te dragen in de klas. Ik spreek dan over het derde of tweede leerjaar", gaat Claeys voort. "Het leeft echt wel bij iedereen, ook bij de ouders."