Nooit zo weinig verkeersongevallen in politiezone Geel-Laakdal-Meerhout als vorig jaar

138 verkeersongevallen in een jaar is het laagste cijfer ooit geteld in de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout. "De dalende trend van de laatste jaren lijkt zich stevig verder te zetten", zegt korpschef Dirk van Aerschot. Wat wel opvalt is dat zowat de helft van de slachtoffers fietsers en voetgangers zijn. "De zwakke weggebruikers blijven de komende jaren extra aandacht vragen", aldus van Aerschot.



Het aantal verkeersinbreuken gaat wel de hoogte in. Het gaat dan vooral over snelheidovertredingen Dat heeft onder meer te maken met de uitbreiding van het aantal trajectcontroles