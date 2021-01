Ook na privatisering rijden er belbussen in Limburg

De Vervoerregio Limburg kiest trouwens uitdrukkelijk voor belbussen om de vele landelijke gebieden te bedienen. "Er zullen zelfs meer gebieden op die manier bediend worden", zegt Sven Lieten. "Voor deelauto's kiezen we voorlopig niet, die zijn vooral in stedelijk gebied interessant, en het is ook een dure oplossing. We zullen wel op verschillende plaatsen deelfietsen aanbieden."