Pakkende getuigenissen uit Britse ziekenhuizen: "Ik heb mijn vrouw laten weten dat ik dit misschien niet overleef"

De Britse ziekenhuizen kunnen de voortdurend toevloed van covidpatiënten niet meer bolwerken. Het aantal besmettingen daalt er nu wel en bijna vijf miljoen mensen zijn gevaccineerd, maar het aantal ziekenhuisopnames stijgt nog steeds. Elke dag sterven zo'n 1.800 covidpatiënten in het Verenigd Koninkrijk. Dat is twee keer zoveel als in Italië op het hoogtepunt van de crisis daar. In onderstaande video kan je enkele pakkende getuigenissen van patiënten en verplegend personeel bekijken: