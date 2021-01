Poederbrief in Oostendse sociale huisvestingsmaatschappij: "Het ging om bloem"

In totaal waren 7 mensen in het gebouw aanwezig, toen de poederbrief geopend werd. De brief was gericht aan directrice Vanessa Vens. Zij was vroeger ook OCMW-voorzitster van de stad Oostende. "Uiteraard ben ik enorm geschrokken toen ik die brief opende", zegt ze. "Het moet wel nog even bezinken wat me precies is overkomen. Ik open meestal de post, maar het had om het even welke medewerker kunnen overkomen. De veiligheid van ons team werd vandaag in gevaar gebracht. Maar morgen staan we weer paraat."

Het Brugse parket bevestigt dat er bloem in de brieg zat. Er is een onderzoek gestart naar de afzender van de brief. Voorlopig zijn er nog geen verdachten.