Politiezone Puyenbroeck: "Wees waakzaam voor een mogelijke kinderlokker"

Maandag in de vooravond werd een jongen in Wachtebeke op weg naar de voetbaltraining aangesproken door een man. "De man, een veertiger, zat in een auto en vroeg of de jongen wilde instappen en wilde meegaan naar zijn woning. De jongen is er niet op ingegaan en heeft de man nadien niet meer gezien", vertelt Ellen De Ruyck van de politiezone Puyenbroeck. "Eerder die dag werd ook een meisje aangesproken door een man, aan haar school in Wachtebeke. De man vroeg haar naam. Van beide feiten werd ondertussen een proces verbaal opgesteld."

De politie onderzoekt de feiten en vraagt ondertussen om waakzaam te zijn in de regio. "Mocht je verdachte handelingen opmerken, bel dan zeker naar het noodnummer 101", besluit De Ruyck.