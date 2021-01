Ruitenwisserfabrikant Bosch Tienen schrapt bijna helft van alle banen

Volgens de directie is de productie van de wisarm, een klassieke ruitenwisser, te duur om hier nog te produceren. Het bedrijf wil alleen nog inzetten op innovatieve producten die ook meer automatisch geproduceerd kunnen worden. Bij Bosch in Tienen is er de voorbije jaren al vaak geherstructureerd. In 2014 bijvoorbeeld verdwenen al 300 banen.