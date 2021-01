FeelTheBrrr, Bernie Sanders en zijn wollen wanten stelen show tijdens eedaflegging: "In Vermont is mode van geen tel"

TV-zender CBS vroeg de senator gisteren ook om een reactie. "Ik weet niet of u uw Twitterfeed al bekeken hebt, maar de mensen hebben heel veel te vertellen over uw outfit vandaag", sloot de presentatrice een interview met Sanders af. "Wil u ons vertellen wat u in gedachten had toen u die koos?" Sanders, in zijn bekende, met handgebaren vergezelde stijl: "In Vermont weten we wat koude is. En we houden ons niet zoveel bezig met wat mode is, we willen het gewoon warm hebben. En dat is wat ik vandaag heb gedaan." "Mission accomplished", besloot de presentatrice.

Bekijk de reactie van Sanders bij CBS News in onderstaande tweet: