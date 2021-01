Scholengroep Adite uit Diest en Aarschot: "Dankbaar dat we kunnen blijven lesgeven"

Op het onderwijsoverleg van woensdag is ook beslist dat leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van het lager onderwijs een mondmasker dienen te dragen als er een besmetting in de klas wordt vastgesteld. "Vanuit pedagogisch standpunt werkt zo'n mondmasker belemmerend. Luisteren en spreken gaat moeilijker. Kinderen kunnen moeilijker gezichtuitdrukkingen lezen", legt Scheys uit. "Maar we volgen de experten hierin en respecteren hun beslissing. We voelen ook een evolutie bij de kinderen dat ze het al gewoon zijn, het is niet meer zo vreemd. Helemaal in het begin schrokken kleuters toen hun juf plots een mondmasker droeg, maar nu zien ze veel mensen zo rondlopen. Oudere kinderen dragen ook in de jeugdbeweging een mondmasker."

Scheys merkt nog op dat scholen tegenwoordig heel flexibel moeten zijn. "Leerkrachten waren de afgelopen weken al wat nerveuzer, want een week afstandsonderwijs organiseren doe je niet op 1-2-3, maar we hebben intussen ook al ervaring hierin. Vandaag schieten we in gang en zullen we meteen ouders en leerlingen informeren."