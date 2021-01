Corona of brexit? Spelletje zwartepieten over lege winkelrekken in Noord-Ierland

De bevoorrading van verse voedingswaren in Noord-Ierland zijn al enkele weken een probleem. Over de oorzaak van de lege rekken zijn verschillende politici het oneens. De Ierse minister van Buitenlandse Zaken Simon Coveney gaat in de aanval tegen de Britse minister voor Noord-Ierland. "Niet corona maar de brexitregeling is de oorzaak", zegt hij.