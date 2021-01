Stormschade in Vlaams-Brabant valt mee: gevelde bomen en papier en karton op straat

De stormschade van vanmorgen vroeg zorgde vooral voor omgewaaide bomen en afgerukte takken. De brandweer van de zone Vlaams-Brabant Oost kreeg bijna 100 oproepen. Toch waren er ook oproepen over dakpannen die waren weggewaaid of een tuinhuis dat was ingestort.

Brandweerzone West kreeg een veertigtal oproepen. In Steenokkerzeel bijvoorbeeld waaide al het papier, dat mensen gisteravond hadden klaargezet voor de papierophaling, op straat.