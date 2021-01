Striptekenaar Jean Graton, bekend van "Michel Vaillant", is overleden

Graton creëerde de "Michel Vaillant"-reeks in 1957. Hij was een meester in het vatten van de bewegingen van de autosport en vertelde verschillende generaties lezers over alle aspecten (technisch, sportief en menselijk) van het race-avontuur. Zijn reeks is erg populair bij liefhebbers van de sport en werd in verschillende talen vertaald. Graton was al van kindsaf geïnteresseerd in tekenen en in de autosport. De reeks "Michel Vaillant" werd voortgezet door zijn zoon Philippe, die sinds 1994 co-auteur was.