Tests bevestigen dat meeste besmettingen in De Vleugels in Klerken met Britse coronavariant zijn

Het overgrote deel van de mensen die besmet zijn met corona in De Vleugels in Klerken blijkt besmet met de Britse variant. Vanmiddag zijn de testresultaten binnengekomen. De Vleugels is een instelling voor mensen met een beperking. Afgelopen weekend bleken heel wat bewoners en personeelsleden ziek. Er werd getest op corona. 28 mensen, 15 cliënten en 13 personeelsleden, testten positief op corona. 23 van de 28 zijn besmet met de Britse variant. Die 23 wonen of werken allemaal in twee leefgroepen van De Vleugels.

Persverantwoordelijke Frank De Smet is niet verrast dat het om de Britse variant gaat. "Het vermoeden was er al snel", zegt hij. "Wij hebben de afgelopen maanden al een paar keer mensen gehad die besmet bleken. Maar we konden dat goed beheersen, we krijgen het virus snel weer buiten. Deze keer was toch iets anders. Als je ziet hoe veel mensen er nu besmet zijn op korte tijd, dan blijkt toch dat die Britse variant wel zeer besmettelijk.