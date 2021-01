Vandalen rijden grasvelden stuk in het Hageland

Vandalen hebben al een voetbalveld in Messelbroek kapotgereden, in Bekkevoort en deze week gebruikten ze een grasveld in Schaffen als rallyterrein. Mogelijk gaat het om jongeren die zich vervelen. Maar daar is geen bewijs van. Luc Sneyers zag het deze week gebeuren in Schaffen. "Ik was 's avonds boven in mijn badkamer en zag door mijn raam een auto aan de sportvelden. Hij versnelde en reed over het veld waar de ruiterpiste gaat komen. Alles was pas aangelegd."