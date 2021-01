Verkeersellende rond Antwerpen na 2 verkeersongevallen

In Antwerpen zijn zowel de Kennedytunnel richting Gent als de A12 richting Brussel donderdag omstreeks 14 uur weer volledig vrij voor het verkeer. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum. In de Kennedytunnel moesten twee vrachtwagens en een bestelwagen met een oplegger met daarop twee personenwagens worden getakeld, op de A12 reden twee personenwagens en twee vrachtwagens op elkaar in.

Bij het ongeval op de A12 raakte een vrachtwagenbestuurder ernstig gewond. De weg was er een tijd volledig versperd, verkeer richting Brussel moest de E19 nemen. In de Kennedytunnel was er steeds minstens één rijstrook vrij, maar er stond wel een file over de hele lengte van de Antwerpse ring.