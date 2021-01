"Versailles aan Zwarte Zee": video over verborgen paleis Russische president Poetin miljoenen keren bekeken

Het bestaan van het paleis, is in Rusland een publiek geheim, zegt VRT-journalist en Ruslandkenner Jan Balliauw in "Nieuwe feiten" op Radio 1. "Onderzoeksjournalisten hebben vanaf 2010 verhalen onthuld over de bouw van een groot paleis aan de Zwarte Zee. Het is daarna in de vergetelheid geraakt omdat gezegd was dat het was verkocht aan privé-ondernemers.

Wat Navalny nu onthult, is dat die verkoop een schijnoperatie was, en dat de Russische veiligheidsdienst FSB het domein controleert. Zo geldt daar bijvoorbeeld een vaar- en vliegverbod."