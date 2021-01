Vliegtuigbom gevonden in Evergem: 200 mensen geëvacueerd, bom ondertussen onschadelijk gemaakt

In Rieme vond vanmiddag een evacuatie plaats, nadat een vliegtuigbom werd ontdekt bij werken. In totaal werden zo’n 200 personen, onder wie 140 kinderen van een nabijgelegen school, ondergebracht in een sporthal. Er werd een perimeter ingesteld en het gemeentelijk rampenplan werd afgekondigd. DOVO kon de bom ondertussen onschadelijk maken.

De werken in Rieme duren nog ruim 2 jaar. Dat zal in 11 verschillende fasen gebeuren, met telkens een bomdetectie voor de start van een nieuwe fase. De kans bestaat dat er binnenkort nog bommen opduiken, volgens burgemeester van Evergem Joeri De Maertelaere (N-VA): "Rieme werd op het einde van de Tweede Wereldoorlog zwaar gebombardeerd door de geallieerden. De kans is dus groot dat we nog explosieven vinden in de bodem."