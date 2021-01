Voor het eerst komt zeehond rusten op zeehondenponton in Blankenberge: "Hier hebben we 4 jaar op gewacht"

Danny is ervan overtuigd dat dit zeehondje de allereerste is die op het ponton komt rusten. "Samen met een vriendin houd ik het ponton dagelijks in het oog. Toen er echt een zeehond lag, kreeg ik tranen in de ogen.”

Door de uitbreiding van de populatie van wilde zeehonden voor onze kust worden steeds meer rustplaatsen voorzien. In Oostende is er al een afgebakende zone, ook Nieuwpoort kwam al met dergelijk initiatief.