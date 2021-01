Denemarken telt ongeveer evenveel inwoners als Vlaanderen, maar vaccineert een pak sneller: hoe komt dat?

In "Terzake" reageren Joris Moonens van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en biostatisticus Geert Molenberghs op de reportage. "Wij zouden dat ook kunnen doen, maar in ons land kiezen we voor een andere aanpakt", zet Moonens.

"De strategie van de Denen is gebaseerd op één criterium: zo snel mogelijk, zo veel mogelijk mensen een eerste dosis van het vaccin geven. Ook in ons land hanteren wij het criterium om zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen te vaccineren, maar wij voegen daar wel een aantal criteria aan toe. We willen ook die tweede dosis op tijd geven en we willen ook onze prioriteiten in de juiste volgorde afwerken. Dit doen we om mensen die het meeste risico lopen op erge gevolgen van COVID het eerste te beschermen en zo maximaal mogelijk."

Bekijk hier het studiogesprek met Joris Moonens en Geert Molenberghs in "Terzake" (en lees verder onder de video):