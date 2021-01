Wat kan de wereld verwachten van president Biden?

Het Oval Office in het Witte Huis is sinds woensdag 12 uur het officiële bureau van Joe Biden. Daar zal hij de komende vier jaar de belangrijkste beslissingen nemen en hooggeplaatste gasten ontvangen. De wereld kijkt gespannen toe want de voorbije vier jaar onder Donald Trump is het imago van de VS grondig gewijzigd. "America First" (Amerika eerst) mondde vaak uit in "America Alone" (Amerika alleen). President Biden wil dat de VS het Trumpisme achter zich laat en weer aansluit bij de meer traditionele houding van multilaterale samenwerking: "America's back" (Amerika is terug).