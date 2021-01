Ze overwon een spraakgebrek, vond een uitlaatklep in poëzie en droomt van het presidentschap: Amanda Gorman

Met haar 22 lentes is Gorman de jongste dichteres die ooit de eer kreeg om tijdens de inauguratie van een Amerikaanse president een gedicht te mogen voordragen. Tot gisteren was ze binnen Amerika bekend als de allereerste Nationale Jeugddichteres van de VS.

Maar “ik schrijf al poezië zolang ik me kan herinneren”, zei ze in een vooraf-interview met de Amerikaanse publieke radiozender NPR. “Laat ons zeggen van m’n 4 of 5 jaar. Het was helemaal niet goed, maar ik werd er verliefd op.”

Gorman werd op de schoolbanken aangemoedigd in haar dichtkunst en op 16-jarige leeftijd werd ze uitgeroepen tot jeugddichteres in haar thuisstaat, Los Angeles. In 2015 publiceerde ze haar eerste dichtbundel “The One for Whom Food Is Not Enough” en in 2017 werd Gorman de eerste Nationale Jeugddichteres.