Ziekenhuis van Genk start vandaag met vaccineren van personeel

In andere Limburgse ziekenhuizen werd de geplande vaccinatie van het personeel op het laatste moment afgeblazen. Noodgedwongen, omdat daar met het vaccin van Pfizer gevaccineerd zou worden en het bedrijf minder vaccins levert dan eerst was afgesproken. In het Jessa Ziekenhuis in Hasselt vinden ze het jammer dat er ander spelregels zijn voor de verschillende ziekenhuizen. "We willen nu snel duidelijkheid van de overheid over wat wij kunnen toedienen aan ons personeel", zegt algemeen directeur Yves Breysem van het Jessa ziekenhuis.