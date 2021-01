Komt er aan elk vaccinatiecentrum een tijdelijke bushalte?

Maertens bracht de situatie van de West-Vlaamse vaccinatiecentra in kaart."Van de 25 vaccinatiecentra in West-Vlaanderen zijn er 8 heel goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Dat betekent dat de bus vaak en vlak bij het vaccinatiecentrum stopt. Maar bij de 17 andere vaccinatiecentra in West-Vlaanderen is dat niet het geval."

"De wandelafstand tussen de laatste halte en het vaccinatiecentrum bedraagt telkens tussen de 270 meter en de 900 meter. Dat is bijna een kilometer. Voor heel wat mensen is dat ver stappen. Ik vrees dan ook dat dit een drempel zal zijn om zich te laten vaccinneren", besluit hij.