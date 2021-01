Zwaar getroffen rusthuis Sint-Rochus in Aarschot krijgt vaccinaties: “Dit geeft hoop”

Eind vorig jaar raakten maar liefst 83 van de 130 bewoners besmet met het coronavirus. In totaal zijn 15 bewoners overleden. Ook heel wat personeelsleden raakten besmet. Er werd zelfs de hulp ingeroepen van het leger, het Rode Kruis en Horeca Aarschot om bij te springen. En een team van crisismanagers nam er het beheer van het rusthuis over. Deze vaccinatie geeft toch wat hoop zegt schepen van Welzijn Nicole van Emelen: “De laatste maanden zijn heel erg geweest voor het personeel en de bewoners. Iedereen snakt nu naar een beetje meer vrijheid. We hopen dat, door de vaccinatie te krijgen, we weer voluit kunnen gaan. We moeten natuurlijk nog de maatregelen blijven in acht nemen.”