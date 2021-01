25 jaar geleden dook Julia Roberts op in "Friends": "Waren de kussen met Chandler echt? Zo leek het toch"

Ondanks de hoge kijkcijfers - en dus forse reclameopbrengsten voor NBC - en de aanwezigheid van vedetten als Brooke Shields, Jean-Claude Van Damme en Julia Roberts, werd de aflevering door tv-recensenten slechts matig beoordeeld. Zo tekende The Denver Post op dat "de aanwezigheid van Roberts slechts weinig opvallend was". In The New York Times was dan weer te lezen dat "de aanwezigheid van Shields die van Roberts overschaduwde". Volgens Houston Chronicle was "het script een belediging voor sterren als Roberts en Van Damme".

Toch nam dit niet weg dat tijdens de jaarlijkse Emmy-uitreiking deze aflevering alsnog een prijs in de wacht kon slepen. De regisseur van dienst, Michael Lembeck, versloeg in de categorie "Outstanding Individual Achievement in Directing for a Comedy Series" collega-regisseurs die meewerkten aan een aflevering van onder meer "Seinfeld" en "3rd Rock from the Sun".