35 van de 150 leerlingen De Linde in Zarren besmet: "In allerijl een coronatestcentrum gebouwd"

Voor burgemeester Karolien Damman (CD&V) zijn de resultaten een signaal om een stap verder te gaan. "Wij hebben donderdagnamiddag in allerijl een testcentrum gebouwd. Daar kunnen we alle leerlingen van het eerste tot en met het vierde leerjaar van basisschool De Kreke testen. We kunnen er ook leerkrachten en ander personeel testen."

"In het testcentrum gaan we ook de niet-geteste huisgenoten van de besmette leerlingen van basisschool De Linde kunnen testen", gaat Damman voort. "Daarnaast gaan we er ook de niet-geteste huisgenoten van de besmette vijfdes en zesdes van De Kreke. Ook de niet-geteste huisgenoten van de besmette leerkrachten en medewerkers van de school komen aan bod."