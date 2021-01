4.117 bezwaarschriften tegen zandwinning in Kaulille: "Maar 20 procent komt van inwoners uit Bocholt"

Het gemeentebestuur wil de bewaarschriften nu verder analyseren en rond de tafel gaan zitten met het plaatselijke actiecomité, belooft Schelmans. "We gaan de mensen die een bezwaar hebben ingediend ook antwoorden. Ik denk dat er soms wat meer over verteld moet worden om tot de echte waarheid te komen. Ik vraag me ook af in hoeverre iedereen betrokken is bij het hele verhaal. We hadden in het gemeentehuis een mooie tentoonstelling gemaakt over de plannen, daar is welgeteld 1 inwoner op afgekomen."