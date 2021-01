4 tips van psychologe Nina Mouton om kinderen meer te laten helpen in het huishouden: "Geen fan van belonen en straffen"

Probeer je kinderen logisch uit te leggen wat het belang kan zijn van mee te helpen in het huishouden. “Wij leggen hen uit dat wanneer ze niet meehelpen, we geen tijd over hebben om samen iets te doen, zoals een boekje lezen of een spel spelen. Koppel er dus een logisch gevolg aan, zonder te straffen of te belonen. Anders kom je in een machtsstrijd, en ruzie vraagt energie van iedereen.”