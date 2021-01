Wat met QAnon-complottheorie na vertrek Trump? "Hij zit toch nog in het Witte Huis in de huid van Biden"

Rudy Bouma, verslaggever voor het Nederlandse programma Nieuwsuur, gaf toelichting in "Nieuwe feiten" op Radio 1. Hij zegt dat 20 januari een ontgoocheling was voor de aanhangers: "Dat was de dag waarop zij de storm zouden zien. Daarna zou de great awakening moeten komen: een tijd waarin iedereen in harmonie en gelijkheid met elkaar samenleeft."

Dat is er dus niet gekomen. Teleurstelling dus, waarbij sommigen nu afhaken. Anderen blijven erin geloven en gaan mee in nieuwe theorieën: misschien zit Trump toch nog in het Witte Huis in de huid van Biden?

Luister hier naar het volledige gesprek in "Nieuwe feiten" en lees door onder de audio: