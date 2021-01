Afzettingsproces in Amerikaanse Senaat tegen oud-president Donald Trump begint volgende week al

Een week geleden keurde een meerderheid van de leden van het Huis van Afgevaardigden het afzettingsproces goed. Dat gebeurde door een zogenoemd article of impeachment (een akte van beschuldiging zeg maar) op te stellen en goed te keuren.

In die akte wordt ex-president Donald Trump verantwoordelijk geacht voor de bestorming van het Capitool door zijn aanhangers. De officiële aanklacht luidt "incitement of insurrection" of "aansporing tot opstand". Supporters van Trump drongen op 6 januari het Amerikaanse parlementsgebouw binnen, net op het moment dat de Senaat bijeenkwam om de verkiezing van Joe Biden als nieuwe president te bekrachtigen. Korte tijd voor die bestorming had Trump nog een opruiende toespraak gehouden waarin hij herhaalde dat de verkiezingsoverwinning hem ontstolen was.