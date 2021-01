De Jamies zijn voor het eerst uitgereikt: dit zijn de beste online videomakers van 2020

Volgens Coudenys is dit het ideale jaar om de traditie in te zetten: “Het is het perfecte jaar om De Jamies te lanceren. Door de lockdown heeft iedereen TikTok, Instagram en YouTube ontdekt." Momenteel zijn vooral tieners en jongeren die online content maken, maar volgens de voorzitter heeft ook een ouder publiek YouTube ontdekt:" Zelfs Martine Prenen heeft een YouTube-kanaal! We hopen dat we door deze awards uit te reiken ook een oudere generatie kunnen stimuleren om eraan te beginnen."



De volgende editie van De Jamies zal plaatsvinden op vrijdag 28 januari 2022, hopelijk dan wél voor een vol Kursaal in Oostende.



