Amerikaanse medisch adviseur Fauci voelt zich "bevrijd" na dienst onder Trump

Met de nieuwe president inbegrepen, heeft de 80-jarige dokter Anthony Fauci al onder acht verschillende Amerikaanse presidenten gediend, als medisch adviseur voor de nationale gezondheidsprogramma's.

Nooit heeft hij een blad voor de mond genomen. Dat bracht hem tijdens de regeerperiode van de vorige president Donald Trump vaak in moeilijkheden. Fauci was verantwoordelijk voor de nationale corona-aanpak. Maar hij werd herhaaldelijk in het openbaar terechtgewezen omdat hij Trump tegensprak wanneer die corona dacht te bestrijden met dubieuze geneesmiddelen of de ziekte gewoonweg wegwuifde.

Twee dagen voor de verkiezingen dreigde Trump hem te ontslaan. Sindsdien spraken de twee niet meer met elkaar, maar de pandemie bleef wel om zich heen grijpen in de VS.