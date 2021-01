Minder besmettingen in woonzorgcentrum in Wielsbeke dan gevreesd

Woensdag zijn alle bewoners en het personeel van woonzorgcentrum Ter Lembeek in Wielsbeke getest, nadat 2 bewoners corona bleken te hebben. Dat kwam als een zware klap, want iedereen in Ter Lembeek was zaterdag al een eerste keer gevaccineerd tegen corona. Maar het duurt dan ook een aantal weken voor een vaccin begint te werken.



Het aantal besmettingen blijkt nu gelukkg beperkt: 5 van de meer dan 70 bewoners zijn besmet en een 7-tal medewerkers op een totaal van 90. Ook de bewoners van de serviceflats naast het woonzorgcentrum zijn getest, daar hebben 6 van de 27 bewoners corona. Er wordt nu bekeken of de tweede vaccinatieronde kan doorgaan zoals gepland of niet.