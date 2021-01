Boete en werkstraf voor Genkenaar die minister Zuhal Demir bedreigde

Zuhal Demir had naar aanleiding van de nieuwe erkenning van lokale geloofsgemeenschappen, een bericht op Facebook gezet met kritiek op de Turkse Diyanet-moskeeën. De Genkenaar kwam via de Facebookpost op de website van Demir terecht en stuurde haar een dreigmail in het Turks. De minister kreeg daarvoor een tijdlang politiebewaking.

Aan de hand van zijn IP-adres kwamen de speurders bij de werkloze man terecht die in de buurt van de minister woonde. De Genkenaar heeft van de rechter een boete van 800 euro en een werkstraf van 150 uur gekregen.