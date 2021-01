Bommelder van WZC Denderleeuw is gevat: "Het was een grap"

De bommelding gebeurde in woonzorgcentrum (WZC) Ter Bake in Denderleeuw in de nacht van dinsdag op woensdag. Rond 2 uur kwam er een telefoontje dat er in de kelder van het WZC een bom lag. Het personeel verwittigde onmiddellijk de hulpdiensten. Die kwamen langs met tientallen ambulances, combi's, brandweerwagens en een grote noodtent en waren voorbereid om de 111 bewoners 's nachts te evacueren. Dat bleek uitendleijk niet nodig. De politieagenten doorzochten het gebouw grondig met een explosievenhond en besliste dat het om een valse melding ging.