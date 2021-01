Meer details over compensatie voor eigenaars zonnepanelen met digitale meter (maar website met rekenmodule ligt al plat)

Nogmaals: deze regeling geldt dus voorlopig enkel voor gezinnen die al een digitale meter hebben. Voor wie wel zonnepanelen heeft, maar nog geen digitale meter - dat zijn zowat 470.000 mensen - heeft de Vlaamse regering de uitrol van die digitale meter even uitgesteld tot eind april "totdat de financiële compensatieregeling in de regelgeving is opgenomen en er voor alle zonnepaneleneigenaars voldoende duidelijkheid is", aldus Demir. Voor die groep komt er later nog meer info over de compensatieregeling.