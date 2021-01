"See you in the next live": concertzaal Ancienne Belgique is klaar voor 2021

Al bijna een jaar ligt de cultuursector plat. De vooruitzichten blijven moeilijk, maar concertzaal AB is haar publiek niet vergeten. Om ze een hart onder de riem te steken lanceert AB vandaag de campagne "See you in the next live". Samen met enkele AB-ambassadeurs kijkt ze uit naar intense live-momenten, hoe ver die ook in de toekomst mogen liggen.



Ayco Duyster, DVTCH NORRIS, Blu Samu, A$IAN ROCKY, barverantwoordelijke Grâce Kamashi en productiemedewerkster/ tourmanager Yacoba Corral Davalos dromen in onderstaande video alvast van een eerste live-concert (lees verder onder de video):