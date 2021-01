Corona? Mechelse basisschool heeft te weinig inzetbare leerkrachten: afstandsonderwijs voor alle leerlingen

Er zitten momenteel 13 leraren thuis omdat ze ziek zijn. Ze laten zich nu testen om te kijken of het al dan niet om een coronabesmetting gaat. "En dan blijven er te weinig collega's over om de school draaiende te houden", zegt Ingeborg De Cooman van de katholieke scholengroep regio Mechelen. "Vooral omdat we geen klassen en bubbels mogen mengen."



Er is vandaag wel noodopvang op school voor ouders die bijvoorbeeld in de zorg of een andere essentiële sector werken. De testresultaten zouden dit weekend bekend moeten zijn. Maandag hebben de leerlingen sowieso vrij want dan is er een studiedag. Als alles goed gaat, kan de school dinsdag weer open.