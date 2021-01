Criminaliteit tijdens corona fors gedaald in regio Kortrijk

Nieuw voor de politie waren de coronaregels en dito overtredingen. Alles samen zijn 2500 processen-verbaal opgesteld. "We trachten op een menselijke manier tussen te komen maar we kunnen er ook niet naast kijken natuurlijk", aldus de korpschef. "Maar eenvoudig is het niet. We komen met honderden mensen in direct contact en behalve dat risico op besmetting, is er ook voor onze mensen de thuissituatie. We hebben ook een privé-leven en daarop weegt corona net zo goed als voor iedereen."