Jager in Haacht betrapt met 30-tal dierenklemmen, - vallen en vergif

"De man was jager en had naast pluimvee ook fazanten, dus we vermoeden dat hij het materiaal gebruikte om roofvogels, vossen en marters te bestrijden. DIe vallen jacht- en pluimvee aan. En meestal willen ze dat dan via ongeoorloofde technieken uitschakelen, die ook beschermd zijn. Dus we kunnen dat niet tolereren", besluit Denaeghel. De politie heeft een proces-verbaal opgemaakt en het onderzoek is nu in handen van het parket.