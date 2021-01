"Veel restaurants willen nieuwe keuken tijdens lockdown", zegt keukenbouwer uit Destelbergen

Restaurantuitbaters willen dat hun restaurant piekfijn in orde is, zodat ze er meteen kunnen in vliegen wanneer de restaurants weer open mogen. "Mensen die van plan waren om binnenkort nieuw keukenapparatuur te installeren in hun zaak, die maken van de gelegenheid gebruik om alles nu al in orde te brengen. En ze willen dat graag zo snel mogelijk gedaan zien, zodat ze geen kostbare tijd meer verliezen wanneer ze weer open mogen", vertelt keukenbouwer Davy Persoons. "Wij moeten nu dus wat sneller werken, maar ik snap het wel. Eens de horeca terug aan de slag mag, willen ze natuurlijk opnieuw ten volle omzet kunnen maken."